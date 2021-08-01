Белорусская спортсменка Тимановская досрочно завершила участие в ОИ

Легкоатлетка Кристина Тимановская возвращается в Белоруссию в "связи с эмоционально-психологическим состоянием", сообщили в Олимпийском комитете республики.

Спортсменка ранее записала в Instagram видео, в котором заявила, что ее обязали участвовать в эстафете. По словам Тимановской, "начальство накосячило" с допинг-тестами других легкоатлетов, и ей пришлось заменить кого-то из белорусской сборной. Позже она удалила этот ролик из соцсетей.

Государственные СМИ республики отреагировали на комментарий Тимановской, обвинив ее в "несдержанности" и в наплевательском отношении на результаты национальной команды. По некоторым данным, бегунья уже находится в аэропорту Токио и готовится к вылету в Минск.