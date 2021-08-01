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Российская разведка обладает достоверными сведениями по делу блогера Навального

/ Обновлено: 01 августа 2021 15:59 97
Российская разведка обладает достоверными сведениями по делу блогера Навального

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Россия имеет достоверную информацию по делу Навального.

По словам Нарышкина, за год после событий, связанных с отправкой блогера в Германию, Москва получила достоверную, проверенную информацию о планах зарубежных спецслужб принести "сакральную жертву" из "лидеров протестного движения".

Глава СВР также отметил, что отравляющие вещества в биоматериал блогера были добавлены не на территории России. Обследования, проведенные в больнице до его отлета в Германию, никаких отравляющих веществ не установили.