Андрей Шевченко объявил об уходе с поста главного тренера сборной Украины по футболу

Украинский тренер и бывший футболист Андрей Шевченко сообщил, что уходит с поста наставника национальной команды.

Шевченко написал на своей странице в Instagram, что 1 августа закончился срок действия его контракта с Федерацией футбола Украины (ФФУ). Тренер напомнил, что провел с украинской сборной пять лет.

"Это была упорная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол", — отметил лучший бомбардир в истории национальной команды Украины.

Наставник поблагодарил президента ФФУ за возможность поработать в сборной. Кроме того, Шевченко выразил признательность игрокам, а также болельщикам за поддержку и критику. По мнению тренера, им всем удалось показать, что украинский футбол может быть конкурентным, результативным и интересным.

Андрей Шевченко возглавил сборную Украины в 2016 году. Под его наставничеством национальная команда прошла в четвертьфинал Евро-2020.