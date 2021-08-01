Губернатор Оренбургской области планирует провести прямую линию с гражданами

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер намерен пообщаться с жителями региона в режиме видеоконференции. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Мероприятие состоится 17 августа. В ходе прямой линии Паслер ответит на вопросы граждан. Кроме того, губернатор планирует ответить запросы, которые прозвучали во время аналогичного мероприятия с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее российский лидер рекомендовал градоначальникам регулярно проводить прямые линии. По его словам, подобные диалоги должны проходить не реже раза в год.