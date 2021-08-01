Авария с автобусом в Малави унесла жизни 19 человек

Крупное ДТП произошло в Малави. Обстоятельства аварии, в которой погибли 19 человек, выясняются. Также уточняется, в каком состоянии находятся пострадавшие.

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в районе Нчеу в центральной части Малави. В результате столкновения автобуса и двух грузовиков на трассе погибли по меньшей мере 19 человек.

По предварительным данным, в общественном транспорте находились 27 человек, в том числе женщины. Точное число пострадавших выясняется. Также пока нет данных о том, в каком состоянии находятся попавшие в аварию пассажиры. На месте происшествия работают правоохранители и сотрудники медицинских служб.