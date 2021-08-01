Тяжелая техника снесла дом с подземной тюрьмой в Ленинградской области

Здание, расположенное над секретной тюрьмой во Всеволожском районе Ленинградской области, сравняли с землей.

По предварительным данным, причиной произошедшего стала просьба номинального собственника участка. Также техника в скором времени закопает подвальное помещение, сообщает издание 47news.

Необычное строение нашли в июле 2021 года. Оно состояло из ряда подземных камер, похожих на СИЗО. Внутри бункера, помимо закрытых комнат, находился пункт охраны, а вход в нее закрывала тяжелая плита из бетона, которая поднималась с помощью гидравлического рычага.