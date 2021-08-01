Нарышкин поиронизировал над последними словами Байдена о Путине

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин с известной долей иронии прокомментировал слова президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине.

Глава Соединенных Штатов заявил, что у президента России якобы имеются большие проблемы, так как он сидит на верхушке экономики, у которой есть ядерное оружие и больше ничего. Нарышкин предположил, что тезисы к этому выступлению Байдену готовила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она, по словам директора СВР, давно известна своими познаниями в различных сферах. Особенную славу Псаки принесли ее заявления, наполненные неточностями.