Мишустин выразил соболезнования семье умершего декана журфака МГУ Засурского

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин обратился к семье скончавшегося президента факультета журналистики МГУ Ясена Засурского.

Глава кабмина выразил соболезнования родным декана журфака МГУ. Ясен Засурский всегда с любовью и пониманием относился к студентам. Он умел рассмотреть личность в каждом, отметил Михаил Мишустин.

О смерти Ясена Засурского сообщил его внук Иван на своей странице в социальной сети Instagram. Декану журфака МГУ был 91 год. Причина его смерти пока не уточняется.