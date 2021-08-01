Гимнастка Анастасия Ильянкова принесла сборной России 17-ю серебряную медаль

Серебряным призером в упражнении на разновысоких брусьях стала россиянка Анастасия Ильянкова, завоевавшая для сборной России 41-ю медаль на Олимпийских играх в Токио.

Согласно информации, выступление гимнастки из России было оценено судьями в 14,833 балла.

Известно, что золото взяла бельгийская гимнастка Нина Дерваль (15,200), а третье место досталось американке Сунисе Ли (14,500). Также с оценкой в 13,066 балла на восьмом месте в упражнении на брусьях оказалась еще одна россиянка Ангелина Мельникова.