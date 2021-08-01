Экс-охранник нацистского концлагеря в 100 лет предстанет перед судом

Бывший охранник нацистского концлагеря Заксенхаузен может ответить за преступления, совершенные во время Второй мировой войны.

Заседание по делу бывшего нациста пройдет в окружном суде города Нойруппин. Злоумышленник служил в лагере в период с января 1942 по февраль 1945 года, передает газета Welt am Sonntag. Подозреваемый из-за своего возраста будет присутствовать на слушаниях не более двух с половиной часов. Его имя пока не раскрывается в интересах следствия.

По имеющимся данным, через Заксенхаузен, который находится рядом с населенным пунктом Ораниенбург, прошли более 200 тыс. человек. Советские войска смогли освободить людей в апреле 1945 года.