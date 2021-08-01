«Начнем с Америки». Сатановский предложил проверить на допинг олимпийскую сборную США

Политолог Евгений Сатановский предложил проверить на допинг олимпийскую сборную США и обнародовать результаты за все годы. Так он отреагировал на заявление главы Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта, который призвал огласить итоги антидопингового тестирования российских спортсменов.

Тайгарт также счел нынешние санкции в адрес России недостаточно суровыми. Напомним, на Олимпиаде в Токио национальная сборная выступает без государственного флага и гимна под эгидой Олимпийского комитета России (Russian Olympic Committee).

«Все видят, что запреты МОК являются обычным фарсом. Россия заслуживает сурового наказания и продолжает скрывать свое мошенничество. Запреты едва ли можно назвать ребрендингом, который не остановит коррупцию в России. Легкие наказания позволили россиянам посмеяться над Олимпийскими играми со своей жаждой медалей», — был категоричен Тайгарт.

facebook.com / Федерация фехтования России

Руководитель USADA добавил, что организация «заслуживает узнать», изменилось ли что-то в России в области борьбы с допингом или нет.

«Сколько раз мы еще будем наблюдать за махинациями на мировой спортивной арене?» — задался вопросом Тайгарт.

По мнению Сатановского, на такие высказывания гендиректора USADA, вероятно, вынудило более чем достойное выступление российских спортсменов в Токио или же «большая любовь к России». Сейчас сборная страны занимает пятое место в турнирной таблице — у нее 11 золотых, 17 серебряных и 13 бронзовых медалей.

«Ему лично ясно, что раз где-то что-то у российской сборной получается, то тут явно что-то нечисто. Или все нечисто. В чем он, сотоварищи, и готов разбираться самым тщательным образом, дабы разоблачить, наказать и заклеймить российский спорт и всю нашу страну, как таковую, на веки веков. Дабы неповадно ей было...» — иронизирует политолог.

pixabay.com / PD

Предложение USADA Сатановский назвал «знаковым» и «показательным». Он обратил внимание, что куда проще «криком кричать» о превосходстве своих спортсменов и нечестной игре соперников, нежели признать собственную неудачу.

«Один только провал в гимнастике Симоны Байлз и ее катастрофический нервный срыв говорит о том, что именно американцы годами выигрывали в целом ряде дисциплин из-за того, что их спортсмены сидели черт знает на каких запрещенных во всем мире препаратах», — указал эксперт.

Ранее четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз отказалась от участия в индивидуальных соревнованиях. Она рассказала, что страдает от потери ориентации в пространстве при выполнении трюков.

instagram.com / @simonebiles

Впрочем, как предположила олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Елена Вайцеховская, Байлз, долгое время страдающая синдромом дефицита внимания, осталась без психостимулятора метилфенидата, который ранее принимала на основании терапевтического исключения. Этот препарат запрещен Всемирным антидопинговым агентством.

«Разрешение на ввоз ее категорически запрещенного в Японии "лекарства" из-за сбоев в местной бюрократии надо было неожиданно долго ждать. По крайней мере, хитрые и умные японцы именно на это сослались. Ну, коронавирус, то-се... Вот она без своего химического стимулятора в Японию выступать и поехала», — написал Сатановский в Telegram-канале «Армагеддоныч».

Политолог выразил уверенность, что гимнастка Байлз — далеко не единственная спортсменка, чьи победы были достигнуты не за счет «реальных способностей», а на основе допинга, «замаскированного под “лечение”».

Global Look Press / Daniel Stiller/Keystone Press Agency

«Не нужно ли проверить на допинг-пробы самих американцев? Всех без исключения, за все годы. И все результаты обнародовать. А если их по какой-то причине опубликовать не удастся (не нашли, случайно выбросили, проба оказалась испорченной или еще что-то — неважно), засчитать это как доказательство самого грандиозного мошенничества в истории мирового спорта», — предложил эксперт.

После этого следует применить к США все те ограничения, которыми попытались надавить на Россию: аннулировать награды, полученные с помощью допинга, «разогнать» USADA, запретить американский флаг и гимн.

«И раз и навсегда запретить им на веки вечные фокус с разрешением на прием запрещенных препаратов, якобы из медицинских соображений. Нашли идиотов в масштабах всего остального мира! <…> Так что, прав американец. Надо с допингом в спорте на веки вечные заканчивать. Вот, с самой Америки и начнем», — подытожил Сатановский.

Ранее саблистка из сборной Франции Сесилия Берде, проигравшая России в финале командных соревнований, назвала российских спортсменок обманщицами.