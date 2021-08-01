Публицист Вассерман оценил инициативу Беглова об удвоении фоторадаров в Петербурге

Количество фоторадаров в Петербурге увеличится в два раза до конца года, рассказали в Смольном.

Глава Северной столицы Александр Беглов заявил, что такая инициатива поспособствует выявлению нарушителей скоростного режима. Увеличение количества фоторадаров удваивает возможность попасться за нарушение, считает журналист, публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман.

"Наказание должно быть неизбежно для всех. Действительно, удвоение количества камер удваивает возможность попасться за нарушение. Математически все правильно", — отметил он в интервью для Федерального агентства новостей.

Такие устройства хорошо себя зарекомендовали, подчеркнул публицист. К тому же у увеличения количества средств фиксации нарушений ПДД есть еще одно преимущество. Среднее наказание за нарушение правил дорожного движения также удвоится, резюмировал Вассерман.