Партия "Единая Россия" подала в ЦИК список кандидатов для регистрации на выборы

"Единая Россия" подала в Центризбирком документы для регистрации федерального списка кандидатов на думские выборы. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Документы будут рассмотрены в течение десяти дней. Также партия подтвердила открытие специального избирательного счета.

Список политического объединения состоит из 394 граждан. Перечень возглавил министр обороны Сергей Шойгу, детский омбудсмен Анна Кузнецова, а также глава МИД Сергей Лавров.

Ранее федеральные списки подали партии ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия — За правду", "Родина", "Коммунисты России", "Новые люди", а также "Гражданская платформа". Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября.