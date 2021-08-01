МИД Азербайджана вручил ноту посольству России из-за высказываний Жириновского

Российское посольство получило ноту от МИД Азербайджана в связи с заявлениями депутата Госдумы и лидера ЛДПР Владимира Жириновского об этой стране.

Временного поверенного в делах России в Азербайджане пригласили в МИД 1 августа для вручения ноты, сообщила пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства. Причиной стали слова Жириновского, прозвучавшие в эфире радио "Комсомольская правда" 30 июля.

"В ходе встречи до внимания временного поверенного были доведены серьезная обеспокоенность и протест в связи с предвзятыми и оскорбительными высказываниями <...> Жириновского об азербайджанской государственности и руководстве Азербайджана", — отметили в пресс-службе МИД страны.

В радиоэфире лидер ЛДПР нелестно отозвался как об Азербайджане, так и о президенте государства Ильхаме Алиеве. Политик спрогнозировал госпереворот в стране, который, по его мнению, произойдет при помощи президента США Джо Байдена. Кроме того, Жириновский заявил, что иранский шах Аббас-Мирза якобы в свое время подарил Азербайджан России.