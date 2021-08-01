Путин выразил соболезнования в связи со смертью профессора Засурского

Глубокие соболезнования родным, близким и коллегам декана факультета журналистики университета им. Ломоносова (МГУ) Ясена Засурского выразил президент России Владимир Путин.

Выдающегося журналиста не стало на 92-м году жизни. О его смерти сообщил в соцсетях Роман Супер. Место и дата прощания с Засурским станут известны позже.

Засурский родился 29 октября 1929 года в Москве. Он был главным редактором журнала «Вестник Московского университета», президентом Общества выпускников факультета журналистики МГУ и председателем международного совета Национальной ассоциации исследователей масс-медиа.