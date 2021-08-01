Путин назвал фантастикой реставрацию Коневского монастыря на Ладоге

Президент Владимир Путин посетил Коневский монастырь на острове Коневец Ладожского озера после восстановительных работ.

Путин остался под большим впечатлением после осмотра монастыря и назвал проделанную работу "фантастикой". Лидер России посетил и скит Коневской иконы Божией Матери, где поклонился и прикоснулся к чудотворной иконе.

Реставрационные работы в монастыре начались в 2016 году по поручению президента Владимира Путина. Восстановление комплекса на Ладоге проводилось силами и средствами "Роснефти".