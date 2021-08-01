Нарышкин предупредил о готовящихся провокациях на выборах 2021 и 2024 годов

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин предупредил о готовящихся извне провокациях во время предстоящих парламентских и президентских выборов в России.

В эфире российского телеканала глава СВР заявил, что соответствующим структурам уже известно, по каким точкам будут бить оппоненты. По его словам, вмешательства в выборы 2021 и 2024 годов уже тщательно спланированы противниками.

Ранее Нарышкин заявлял, что Соединенные Штаты Америки не смогут в одиночку урегулировать мировые кризисы. Он также сообщил, что Вашингтон и Москва проводят обмен данными по борьбе с терроризмом, но контакты с ЦРУ стали менее активными.