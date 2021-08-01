Полиция Ленобласти с погоней и стрельбой задержала цыган за кражу скота

Сотрудники правоохранительных органов Ленинградской области поймали в Тосненском районе трех мужчин, двух из которых подозревают в похищении животных.

По имеющимся данным, первыми в полицию обратились с территории крестьянско-фермерского хозяйства, откуда рассказали о факте воровства. Оперативники успели задержать группу из трех цыган, когда те пытались уйти от полиции на машине марки Volkswagen Passat. Они отказывались выполнять требования полиции, и тогда правоохранители открыли предупредительный огонь.

Позднее полицейские нашли факты, указывающие на причастность мужчин к краже быка и двух коров, а ущерб от их действий приблизился к отметке в 300 тыс. рублей. Двое предполагаемых преступников стали фигурантами уголовного дела, а их приятель пока проходит в качестве свидетеля.