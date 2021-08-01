Онколог Пылев перечислил признаки опасных родинок

Изменение формы, размера и цвета родинки свидетельствует о необходимости сходить к врачу на осмотр.

Если родинка постоянно травмируется (например, когда человек задевает ее одеждой), лучше удалить ее, посоветовал онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев. Такие образования могут быть потенциально меланомоопасными.

"Есть четкие характеристики: размер, увеличение формы, изменение цвета, появление мокнущих участков, выпадение волос, появление зуда в месте, где родинка. Любое отличие от нормы должно насторожить, это является поводом обратиться к онкологу", — посоветовал медик в эфире радиостанции "Говорит Москва".

К тому же мужчинам и женщинам стоит обращать внимание на любые изменения, связанные с кожей. Например, нужно обратиться к врачу при обнаружении язв, локальных покраснений, участков с шелушениями. Безобидные симптомы могут указывать на злокачественную опухоль.