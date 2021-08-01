Авария на Урале унесла жизни двух человек

Два человека стали жертвами ДТП на Урале. Машина сломала бетонную стену и врезалась в два дерева.

ДТП произошло на перекрестке дорог Екатеринбург – Асбест и Асбест – Белоярский. По словам очевидцев, автомобиль двигался со скоростью 80–100 км/ч. В машине находились пять человек. Внезапно автомобиль вылетел с дороги, пробил бетонную плиту и врезался в деревья. Два человека погибли.

Свидетели утверждают, что трое пассажиров из пяти (четвертый и пятый — ребенок) находились в состоянии алкогольного опьянения.

"Все пьяные, кроме мальчишки лет семи. Я был первым, кто остановился. Вышел из машины и услышал душераздирающие крики ребенка. Его придавило телом мужчины. Я достал мальчика", — рассказал очевидец ДТП.

Он уточнил, что водитель оказалась единственный пристегнутым в машине. Женщина просила вытащить уже мертвую девочку и постоянно звала семилетнего мальчика.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД и полиции. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.