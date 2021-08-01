Иск Генпрокуратуры России включает данные о блокаде Крыма со стороны Украины

Генпрокуратура РФ включила информацию о блокаде Крыма перед подачей иска к Украине в ЕСПЧ. Об этом сообщил крымский депутат Сергей Трофимов.

Глава комитета по законодательству регионального госсовета Крыма рассказал, что прокуратура запросила у рабочей группы, которая занималась подготовкой иска о блокадах полуострова, сведения о нанесенном ущербе от Киева. Затем был подан иск в Европейский суд по правам человека к Украине.

Трофимов добавил, что Следственный комитет России также обращался к властям Крыма, Роспотребнадзору и другим структурам за соответствующей информацией, пишет ТАСС.