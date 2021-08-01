Политолог Мезюхо призвал Россию принять меры против участников "Крымской платформы"

Политолог Иван Мезюхо предложил запретить въезд в Россию участникам саммита "Крымской платформы".

Глава крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" отметил, что указанный саммит напоминает спектакль. Однако украинские власти посягнули на территориальную целостность России. По этой причине Москве стоит принять решительные меры в этом вопросе, передает РИА Новости.

Мезюхо уверен, что действия санкций должны распространяться на участников "Крымской платформы". Кроме того, этим лицам необходимо запретить въезжать на территорию России.