Закон бумеранга. В США назвали истинную причину отказа Байдена от санкций по «СП-2»

Президент США Джо Байден отказался от очередных санкций в отношении «Северного потока — 2», чтобы защитить американские компании. Хозяин Белого дома осознал, что односторонние ограничительные меры рискуют нанести удар экономике страны по закону бумеранга. Об этом заявили эксперты издания Foreign Policy.

Сделку Байдена с канцлером ФРГ Ангелой Меркель по «СП-2» в медийном сообществе сочли «провальной»: якобы в попытке угодить России власти двух стран оставили Украину «на обочине». По соглашению, США и Германия обязались инвестировать по $50 млн в украинскую «зеленую» энергетику и принять меры в отношении Москвы, если та использует газопровод для принуждения.

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Кроме того, Берлин выделит €200 млн на поддержку энергосектора Украины и создаст фонд в $1 млрд для обеспечения ее энергобезопасности. Также немецкие власти поддержат требование США продлить контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом» (истекает в 2024 году) о транзите российского газа через территорию Украины.

«Для многих это звучит так, как будто Байден продался. <…> Но была и другая причина, связанная скорее с американским бизнесом, чем с отсутствием симпатии к Украине, которая, вероятно, заставила Байдена пойти на это [отказ от санкций — прим. ред.]», — рассуждают американские эксперты.

Аналитики полагают, что американский лидер понимал всю опасность новых санкций против компаний, связанных германо-российским проектом. Такой шаг мог попросту спровоцировать другие страны, в частности Китай, на ответные меры, объяснили в Foreign Policy. Ограничения также побудили бы иностранные организации отказаться от доллара, что серьезно бы ослабило роль США на мировой арене.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Китай может наугад наложить санкции на американские компании, чтобы доказать, что он правит миром. Конечно, такие санкции будут менее сильными, чем американские, потому что гораздо меньше компаний торгуют в юанях, чем в долларах. Но частое использование США мощных санкций вынудит страны ограничить свою торговлю с ними и с долларом. И снова Китай выигрывает», — подытожили в издании.

Ранее кандидат в канцлеры ФРГ Армин Лашет, возглавляющий Христианско-демократический союз, пригрозил России перекрыть «СП-2», если он будет использоваться против Украины. По его словам, в таком случае Берлин будет настаивать на штрафных мерах со стороны всего Евросоюза.