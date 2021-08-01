Закон бумеранга. В США назвали истинную причину отказа Байдена от санкций по «СП-2»

Президент США Джо Байден отказался от очередных санкций в отношении «Северного потока — 2», чтобы защитить американские компании. Хозяин Белого дома осознал, что односторонние ограничительные меры рискуют нанести удар экономике страны по закону бумеранга. Об этом заявили эксперты издания Foreign Policy.
Сделку Байдена с канцлером ФРГ Ангелой Меркель по «СП-2» в медийном сообществе сочли «провальной»: якобы в попытке угодить России власти двух стран оставили Украину «на обочине». По соглашению, США и Германия обязались инвестировать по $50 млн в украинскую «зеленую» энергетику и принять меры в отношении Москвы, если та использует газопровод для принуждения.
Кроме того, Берлин выделит €200 млн на поддержку энергосектора Украины и создаст фонд в $1 млрд для обеспечения ее энергобезопасности. Также немецкие власти поддержат требование США продлить контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом» (истекает в 2024 году) о транзите российского газа через территорию Украины.
«Для многих это звучит так, как будто Байден продался. <…> Но была и другая причина, связанная скорее с американским бизнесом, чем с отсутствием симпатии к Украине, которая, вероятно, заставила Байдена пойти на это [отказ от санкций — прим. ред.]», — рассуждают американские эксперты.
Аналитики полагают, что американский лидер понимал всю опасность новых санкций против компаний, связанных германо-российским проектом. Такой шаг мог попросту спровоцировать другие страны, в частности Китай, на ответные меры, объяснили в Foreign Policy. Ограничения также побудили бы иностранные организации отказаться от доллара, что серьезно бы ослабило роль США на мировой арене.
«Китай может наугад наложить санкции на американские компании, чтобы доказать, что он правит миром. Конечно, такие санкции будут менее сильными, чем американские, потому что гораздо меньше компаний торгуют в юанях, чем в долларах. Но частое использование США мощных санкций вынудит страны ограничить свою торговлю с ними и с долларом. И снова Китай выигрывает», — подытожили в издании.
Ранее кандидат в канцлеры ФРГ Армин Лашет, возглавляющий Христианско-демократический союз, пригрозил России перекрыть «СП-2», если он будет использоваться против Украины. По его словам, в таком случае Берлин будет настаивать на штрафных мерах со стороны всего Евросоюза.