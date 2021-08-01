Альберт Батыргазиев вышел в полуфинал Олимпиады по боксу

Российский боксер Альберт Батыргазиев вышел в полуфинал летних Олимпийских игр, что гарантировало спортсмену как минимум бронзу в категории до 57 кг.

Батыргазиев в рамках четвертьфинала оказался сильнее своего соперника из Монголии Цэндбаатара Эрдэнэбатына. Большая часть судейской коллегии отдала победу именно представителю России. Теперь Батыргазиев получит несколько дней отдыха перед полуфинальным поединком.

Боксерский бой в рамках полуфинала летних Олимпийских игр состоится 3 августа. Соперником Альберта Батыргазиева по поединку станет представитель Кубы Лазаро Альварес.