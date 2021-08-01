Путин прибыл в восстановленный Коневский монастырь

Президент России Владимир Путин посетил Коневский монастырь, расположенный на острове Коневец в Ладожском озере, где ведутся масштабные восстановительные работы.

По сообщению РИА Новости, во время поездки глава государства ознакомился с ходом реставрации Коневского Рождество-Богородичного мужского монастыря.

Монастырский комплекс был основан в 1393 году, и во время Великой Отечественной войны его здания в ходе боевых действий получили значительные повреждения. По поручению президента в 2016 году началось восстановление священного здания.

Ранее сообщалось, что власти Челябинской области также ожидают визит российского лидера.