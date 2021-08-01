Налоговый вычет за занятия спортом появился в России

Вступил в силу закон о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за оказанные физкультурно-оздоровительных услуги.

Документ предполагает возврат гражданам 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму до 120 тысяч рублей в год. Россияне могут оформить вычет как на себя, так и на своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе усыновленного.

Максимальная сумма налогового вычета составит 15,6 тысячи рублей. Мера будет применяться к доходам налогоплательщиков начиная с января 2022 года. Для получения средств россиянину нужно будет предоставить документы, которые подтверждают фактические расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг.