Жителей Ленобласти предупредили о надвигающемся шторме

Региональное МЧС предупредило жителей Ленинградской области о непогоде. В воскресенье, 1 августа, там ожидаются ливни с грозами.

Резкое изменение погоды в Ленобласти специалисты обещают с 9 до 12 часов дня. В регионе ожидаются сильные дожди, грозы, возможен град. Сообщается о резком усилении ветра, до 15–20 метров в секунду. В Петербурге тоже возможны ливни и грозы.

Сотрудники МЧС просят граждан быть крайне осторожными и не выходить без необходимости из дома. Автовладельцам рекомендуется воздержаться от поездок из-за повышенной опасности ДТП.