Проживающие в арктическом регионе россияне смогут получить землю бесплатно

Программа "Арктический гектар" запускается с 1 августа 2021 года. Теперь местные жители смогут получить бесплатно участок земли для личного пользования.

С 1 февраля 2022 года все жители России смогут принять участие в программе "Арктический гектар". Пока на протяжении полугода землю смогут получить только местные жители.

Территориально бесплатный участок можно взять в Мурманской, Архангельской областях, в республиках Коми и Карелии, а также в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах. Получить землю можно по упрощенной схеме всего за месяц.