Стал известен рейтинг самых громких переходов среди ветеранов в НХЛ

Рынок свободных агентов в Национальной хоккейной лиге открылся 27 июля. Стал известен рейтинг самых громких переходов среди ветеранов лиги.

Первым, кто решил сменить команду, стал трехкратный обладатель Кубка Стэнли Данкан Кит. 37-летний защитник принял решение вернуться на родину в Канаду из-за эпидемиологических ограничений, не позволяющих хоккеисту чаще летать к своей семье из США. Данкан Кит провел в "Блэкхокс" 15 полных сезонов. Защитник в 2010 и 2014 годах был признан самым ценным защитником Национальной хоккейной лиги. Кит следующий сезон проведет в "Эдмонтоне".

Два вратаря также попали в рейтинг самых громких переходов среди ветеранов НХЛ. Кажется, что 40 лет для канадского голкипера Крейга Андерсона - лишь цифра в паспорте. В прошлом сезоне вратарь защищал ворота "Вашингтона". Было это, правда, очень редко. Андерсон появлялся на площадке только в том момент, когда были травмированы Витек Ванечек и Илья Самсонов. Голкипер сыграл в регулярном чемпионате НХЛ шесть матчей, в которых отразил 92,2 % бросков по своим воротам. Следующим клубом для Андерсона станет безнадежный "Баффало", где у канадца должно быть много игрового времени на площадке.

Марк-Андре Флери по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги 2020-2021 получил "Везину Трофи" (приз самому ценному вратарю НХЛ). Канадца вполне можно назвать легендой "Питтсбурга", с этим клубом голкипер выигрывал три Кубка Стэнли. Флери позже перешел в "Вегас", с которым остановился в шаге от четвертого в своей карьере триумфа, уступив в финале Кубка Стэнли 2018 году со счетом 1:4 в серии. В новом сезоне "цветочек" (прозвище Флери) попробует дать шанс "Чикаго" попасть в плей-офф НХЛ спустя долгое время. "Вегас" же сделает ставку на шведа Робина Линера. Голкипер станет первым номером команды в сезоне 2021-2022.