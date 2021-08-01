Финского полицейского уличили в спонсировании украинских неонацистов

В Финляндии продолжают отстранять от работы стражей правопорядка из-за их связи с праворадикальными кругами. На днях своего места лишился уже третий сотрудник полиции финского региона Восточный Уусимаа. Об этом сообщает Yle.

В ходе расследования выявилась группа финских стражей порядка, сочувствующих украинским радикалам. Следствие подозревает пятерых полицейских, одного охранника полицейского участка и еще семь других лиц. Предположительно, все они рассматривали возможность неправомерного использования служебных реестров.

Речь, в том числе, шла о содействии неонацистскому батальону «Азов» (запрещен в РФ).

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Так, один из стражей правопорядка поддерживал общение с финном, который планировал отправиться «на помощь своим украинским друзьям» в Донбасс. Полицейский захотел посодействовать ему в этом и даже отдал свой оптический прицел.

«Я хотел поддержать не деятельность “Азова”, а просто друга, оказавшегося в сложной ситуации», — заверил констебль на допросе.

Впрочем, на основании переписки правоохранительные органы заключили, что их коллега одно время все-таки координировал сбор денег и вещей для украинских неонацистов.

Ранее Россия направила в Европейский Суд по правам человека межгосударственную жалобу о массовых похищениях и пытках жителей Донбасса украинскими военнослужащими и членами националистических группировок. Над пленными также издевались бойцы «Азова».