МОК обсудит призыв главы USADA обнародовать тесты российских спортсменов на допинг

Международный олимпийский комитет прокомментировал слова генерального директора Антидопингового агентства США Трэвиса Тайгарта об участии россиян в Олимпиаде и борьбы с допингом.

Руководитель комиссии по допингу МОК Ненад Лалович отметил, что сегодня каждый может делать любые заявления. Что касается сборной России, то сейчас российские спортсмены самые контролируемые на летних Олимпийских играх в Токио.

"А что господин Тайгарт думает и говорит, это, думаю, реакция на слова пловца. Мы будем обсуждать данную ситуацию, конечно", — цитирует Лалович ТАСС.

Глава USADA обвинил россиян в мошенничестве на Олимпиаде в Токио. Он призвал опубликовать допинг-тесты всех членов сборной России. Также Тайгарт фактически обвинил страну в коррупции и заявил, что хочет узнать, изменилось ли что-то в сфере борьбы с допингом.

По решению Спортивного арбитражного суда сборная России не имеет права два года выступать под флагом страны. Российская команда прибыла на Олимпиаду в Токио под эгидой ОКР и уже успела завоевать множество медалей.