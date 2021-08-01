Шесть питбулей растерзали женщину на бразильской ферме

Проживающая в городе Биригуи мать троих детей погибла из-за агрессивных собак.

По имеющимся данным, женщина приехала к своему возлюбленному, который работал на ферме в качестве разнорабочего. Пара возвращалась после ужина в пиццерии домой, когда на них набросились собаки, сообщает издание Daily Star.

Пара попыталась отбиться от питбулей, и в какой-то момент мужчине удалось сбежать. Он вызвал полицию, но к тому времени его девушка уже скончалась от полученных ран. Сотрудники правоохранительных органов приступили к выяснению обстоятельств трагедии. Информация о судьбе животных отсутствует.