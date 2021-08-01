«Видосики на хлеб не намажешь». Почему Зеленский попал «в ловушку» Порошенко

Украинский лидер Владимир Зеленский попал в ту же ловушку, что и экс-президент Петр Порошенко три года назад. Чтобы сохранить собственные рейтинги в преддверии выборов, ему стоит добиваться реальных успехов в экономике и социальной сфере, а не снимать «видосики» в Instagram. Такое мнение выразил политолог Виктор Таран в статье для издания «Главред».

Эксперт обратил внимание, что в Киеве вновь заговорили о возможной отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля из-за неудовлетворительных экономических и социальных показателей. Особенно остро проблема стоит на фоне «провала всех мирных инициатив» в Донбассе.

Чтобы как-то компенсировать эти неудачи, Зеленскому необходимо повысить реальные зарплаты и пенсии украинских граждан — как минимум, до показателей предыдущей власти, рассуждает Таран. К примеру, пенсии, по его оценке, должны вырасти на 500-1000 гривен (1,4-2,7 тыс. руб.) вместо сегодняшних 50-60 гривен (136-164 руб.).

Федеральное агентство новостей /

К сравнению: в марте 2019 года при Порошенко (Зеленский стал президентом 20 мая 2019 г.) пенсии варьировались на уровне 100-400 грн для 2,5 млн человек, 400-700 грн для 1,5 млн граждан и 700-1000 для 500 тыс. лиц.

При этом о таких показателях нынешнее украинское правительство «может только мечтать», констатировал Таран. Последняя индексация в июле 2021 года предусматривала лишь 100 дополнительных грн отдельным категориям. И все это не может не отражаться на рейтингах президента.

«Фактически Зеленский попал в ту же ловушку, что и Порошенко три года назад. Тогда пятому президенту закидали — язык и Томос на хлеб не намажешь. То же самое сейчас можно забросить и Зеленскому — большое строительство и "инстаграмные видосики" на хлеб не намажешь», — говорится в статье Тарана.

Политолог добавил, что после отставки премьера Шмыгаля депутаты Верховной рады за 30 дней должны будут либо сформировать новое правительство, либо пойти на досрочные выборы. Впрочем, последний сценарий маловероятен, так как окружение Зеленского выступает против этого.

facebook.com / Денис Шмигаль

«Поэтому прогнозирую, что депутаты быстренько проголосуют за кандидатуру премьера и тех министров, которых подаст Банковая [офис Зеленского — прим. ред.]», — подытожил Таран.

Ранее экс-министр финансов Украины Игорь Уманский предрек экономике Киева коллапс из-за наращивания долговой нагрузки. По его словам, текущая власть «живет одним днем», создавая проблемы следующим поколениям.

За последнюю неделю Зеленский отправил в отставку порядка десяти представителей силовых структур, в частности, Службы внешней разведки, Службы безопасности и др. Кадровую рокировку запустил уход главы МВД Арсена Авакова со своего поста. По мнению экспертов, президент Украины пытается обезопасить себя от возможного государственного переворота. Подробнее — в статье «ПС».