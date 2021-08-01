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Проигравшая в финале ОИ саблистка из Франции назвала россиянок обманщицами

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Проигравшая в финале ОИ саблистка из Франции назвала россиянок обманщицами

Фехтовальщица Сесилия Берде, представляющая сборную Франции, считает российских соперниц обманщицами, сообщает L'Equipe.

Женская сборная России по фехтованию 31 июля одержала очередную победу на летних Олимпийских играх в Токио. Софья Великая, София Позднякова и Ольга Никитина выиграли у команды Франции со счетом 45:41. Одна из лидеров французской сборной Сесилия Берде осталась крайне недовольна тактикой ведения боя со стороны россиянок.

"Они обманщицы! Нам нужно добиться прогресса в этом: как только ты делаешь два-три укола, сразу говоришь: "Извините, мне что-то попало в глаз". Это даст пару минут", — рассказала француженка в интервью L'Equipe.

Сборная России по фехтованию показывает на Олимпиаде в Токио отличные результаты. Женские команды по рапире и сабле стали чемпионами. Мужчины выиграли серебряные награды в командных соревнованиях.