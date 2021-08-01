Скончался президент журфака МГУ Ясен Засурский

Президент факультета журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Ясена Засурского не стало в возрасте 92 лет. Причина смерти пока неизвестна.

Ясен Николаевич Засурский в 14 лет стал студентом английского факультета Московского государственного педагогического института иностранных языков, потом стал работать в МГУ. Филолог получил ученое звание профессора и стал доктором филологических наук.

Также Засурский занимал пост главного редактора журнала "Вестник Московского университета", был президентом Общества выпускников факультета журналистики МГУ и председателем международного совета Национальной ассоциации исследователей масс-медиа.