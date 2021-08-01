Один человек стал жертвой взрыва на заводе в Ташкенте

Хлопок бытового газа на предприятии в Ташкенте привел к смерти одного из сотрудников учреждения.

Трагедия случилась в Сергелийском районе города. Помимо погибшего еще три человека получили травмы различной степени тяжести, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана. Медики скорой помощи уже госпитализировали пострадавших.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за утечки газа в помещении, которая привела к разрушению офисного помещения. Сотрудники местных правоохранительных и надзорных органов уже начали проверку инцидента.