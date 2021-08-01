Глава ОКР прокомментировал ситуацию с коронавирусом в команде

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что в сборной России нет ни одного случая заражения коронавирусом.

Российские спортсмены в олимпийской деревне и на соревнованиях в Токио носят медицинские маски, соблюдают меры предосторожности, чтобы не заболеть коронавирусом. Перед открытием Олимпиады среди спортсменов и членов команд было выявлено четыре случая заболевания COVID-19, однако представители Международного олимпийского комитета (МОК) заявили, что ситуация находится под контролем.

По словам главы независимой экспертной группы, которая дает рекомендации МОК, Брайана Макклоски, число заражений крайне мало. Все принятые меры должны снизить риски распространения вируса. Всего в олимпийской деревне проживает порядка 20 тысяч атлетов из 200 стран мира.