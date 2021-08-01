Рекордный суточный прирост новых случаев коронавируса выявили во Флориде

Врачи во Флориде зафиксировали 21 683 новых случаев коронавируса за сутки. Этот показатель стал самым высоким в штате с начала пандемии.

Пятая часть всех выявленных в США случаев коронавируса за минувшие 24 часа приходится именно на Флориду. Правительство страны объявило эту административно-территориальную единицу новым эпицентром COVID-19.

Губернатор штата Рон Десантис не раз критиковал власти США за требование использовать защитные маски в качестве меры профилактики коронавируса. Глава Флориды даже подписал запрет на использование средств индивидуальной защиты в школах.