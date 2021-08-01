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Состояние украинского курорта неприятно удивило российского журналиста

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Состояние украинского курорта неприятно удивило российского журналиста

Российский журналист Игорь Ткачев решил посетить черноморское побережье Украины. Состояние местного курорта повергло его в шок.

Российский турист пробыл на отдыхе всего три дня, но за это время ему удалось набраться много впечатлений. Журналист решил провести отдых на главном курорте Николаевской области — в городе Коблево. Однако увиденное не вызвало у него особого восхищения. Журналист был неприятно удивлен хаотичной застройкой курортного городка. По его словам, туристические объекты были построены на максимальной близкой дистанции. Кафе, рестораны и столовые "натыканы" в каждом углу.

"Особенность в том, что если отели и постоялые дворы там как-то ухожены и облагорожены, то общественные места, дороги и улицы порой находятся просто в упадке и напоминают непролазное Средневековье", — заявил Ткачев в материале на сайте "Школа жизни".

Журналист признался, что главный курортный город Украины показался ему откровенной дырой. Ситуацию усугубили дожди, которые размыли местные дороги и повлияли на появление большого количества грязи.