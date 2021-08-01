Нарышкин рассказал о давнем знакомстве с Путиным

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что очень давно знает президента РФ Владимира Путина. По словам Нарышкина, знакомство состоялось 40 лет назад.

Воспоминаниями Нарышкин поделился в эфире YouTube-канала "Соловьев Live". Однако он не только гордится этим фактом — это также накладывает на него и коллег дополнительную ответственность.

"В том смысле, что, так подробно работая с нашими документами, президент делает пометки, дает указания. Дает поручения на дополнительную проработку", — добавил Нарышкин.

При этом разговор с российским лидером обычно идет на одном языке. По словам Нарышкина, это в очередной раз доказывает востребованность работы Службы внешней разведки.