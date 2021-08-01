Более 7,2 млн россиян могут лишиться права выехать за границу из-за долгов

Число россиян, которые могут столкнуться с трудностями при попытке выехать за рубеж, достигло 7,2 миллиона.

Причиной тому могут стать крупные просроченные задолженности, рассказал президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств в беседе с РИА Новости. Таковыми становятся долги свыше 90 дней на сумму более 30 тысяч рублей.

Так, каждый шестой житель страны, не сумевший погасить финансовые обязательства, не сможет покинуть Россию, если кредитор получит судебное решение на такую меру. Если же заемщику нужно уехать, например, для лечения, то он может попробовать оформить отсрочку, которую предусматривает российское законодательство для важных поездок, которые нельзя отложить.