Шойгу поздравил специалистов обеспечения с Днем тыла Вооруженных Сил

Министр обороны Сергей Шойгу поздравил специалистов Материально-технического обеспечения (МТО) с Днем тыла Вооруженных Сил и поблагодарил их за самоотверженность.

Глава ведомства в своей поздравительной речи подчеркнул, что именно благодаря усилиям тыловиков, в годы ВОВ были налажены поставки имущества. Служба также занималась логистикой, ремонтом техники и оружия, что внесло значительный вклад в победу над фашизмом.

Специалисты МТО на сегодняшний день с доблестью и самоотверженностью несут службу. Министр отметил вклад тыловиков российской армии в обороноспособность страны и ее стабильное развитие.