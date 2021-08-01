Изобретатель Питте: COVID-19 ослабнет до обычного насморка через несколько лет

COVID-19 в ближайшие годы никуда не денется, но ослабнет до стадии обычного насморка, уверен швейцарский изобретатель формулы антисептика для рук Дидье Питте.

В мире сейчас, по словам ученого, существует несколько видов пандемичного коронавируса. Иммунитет к ним у людей вырабатывается еще в раннем возрасте.

"И к 20 годам у нас у всех есть антитела к этим четырем видам… Но даже если мы уже знаем эти вирусы и выработали иммунитет, у нас время от времени появляется легкий насморк", — подчеркнул Питте в беседе с РИА Новости.

COVID-19 может пойти по тому же пути. Через несколько лет 99% населения будут иметь антитела. Если люди и будут болеть, то в очень легкой форме, добавил изобретатель.