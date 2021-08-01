Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Имам Хатаев удостоился бронзовой медали по боксу на летних Олимпийских играх

92
Имам Хатаев удостоился бронзовой медали по боксу на летних Олимпийских играх

Российский боксер Имам Хатаев завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 81 кг на летней Олимпиаде в Токио и завоевал для национальной команды 38-ю награду Игр.

В полуфинальном поединке боксер уступил британскому спортсмену Бенджамину Уиттакеру. Встреча завершилась поражением россиянина раздельным решением судей (1:4).

До этого Хатаев одерживал победу над марокканцем Ассагиром Мохамедом и бойцом из Казахстана Бекзадом Нурдаулетовым. В четвертьфинальном бою российский боксер нокаутировал испанца Газимагомеда Джалилова.