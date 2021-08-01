Имам Хатаев удостоился бронзовой медали по боксу на летних Олимпийских играх

Российский боксер Имам Хатаев завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 81 кг на летней Олимпиаде в Токио и завоевал для национальной команды 38-ю награду Игр.

В полуфинальном поединке боксер уступил британскому спортсмену Бенджамину Уиттакеру. Встреча завершилась поражением россиянина раздельным решением судей (1:4).

До этого Хатаев одерживал победу над марокканцем Ассагиром Мохамедом и бойцом из Казахстана Бекзадом Нурдаулетовым. В четвертьфинальном бою российский боксер нокаутировал испанца Газимагомеда Джалилова.