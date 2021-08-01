Бухгалтеры будут переучиваться из-за роста уровня цифровизации в России

Работникам интеллектуального труда скоро придется обучаться новым актуальным навыкам. Такие перспективы ждут всех россиян, чью деятельность можно цифровизовать.

При этом бухгалтерам и другим представителям этой области не грозит сокращение или потеря рабочих мест, заявила ректор, гендиректор Университета Национальной технологической инициативы 20.35 Нина Яныкина в беседе с РИА Новости. По ее словам, специалистам придется просто учиться новому.

"Такие категории, конечно, должны будут не то, чтобы переучиваться на новые профессии, но осваивать цифровые навыки", — заявила Яныкина.

Рост цифровизации не вызовет безработицы, а наоборот создаст новые рабочие места. "Цифра" нуждается в сопровождении профессионалами, а также людьми в целом, заключила эксперт.