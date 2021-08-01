Российские военные завершат строительство ветки БАМа в установленные сроки

Строительство второй ветки Байкало-Амурской магистрали будет завершено в установленные сроки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российские военные сейчас проводят работы участке дороги, протяженность которого достигает 340 км. По данным ведомства, он является самой трудной частью магистрали.

"Это самый сложный участок, который имеется на БАМе, по топям и болотам. Несмотря на всю сложность, работы будут выполнены в установленные сроки", — говорится в сообщении.

Для строительства дороги были использованы современные блочно-модульные городки. Конструкции являются полноценными автономными объектами, оснащенными всеми необходимыми системами жизнеобеспечения.