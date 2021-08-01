Американская журналистка объяснила соглашение Байдена с Меркель об "СП-2"

Президент США Джо Байден хотел защитить американские компании, отказываясь от санкций против "Северного потока — 2", предположила колумнист Foreign Policy Элизабет Броу.

Соглашение между Байденом и канцлером Германии Ангелой Меркель, по словам журналистки, не направлено против Украины. Есть другая причина, заставившая главу Белого дома так поступить.

"Санкции США против компаний позволяют другим странам вводить санкции против американских компаний. Более того, санкции США могут убедить компании перестать торговать в долларах", — подчеркнула Броу.

Журналистка привела в пример Китай. Пекин, по ее словам, как и Вашингтон, способен вводить односторонние санкции против компаний. Байден хотел избежать этого, добавила Броу.