Число уголовных дел с контрабандой культурных ценностей снизилось в России

Уголовных дел, связанных с контрабандой культурных ценностей, в России стало меньше в 2021 году. Об этом рассказали в МВД РФ.

МВД России возбудило пять уголовных дел на базе контрабанды культурных ценностей по состоянию на июль текущего года. За аналогичный период в прошлом году было заведено девять протоколов, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Контрабандистам культурных ценностей может грозить от 7 до 12 лет заключения со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. Согласно статье 226.1 УК РФ, крупным размером таких ценностей признается стоимость, которая выше 100 тысяч рублей.