Геймеры отстроили центр Новосибирска в Minecraft

Киберспортсмены из СНГ TeamCIS за три недели смогли создать центр Новосибирска в игре Minecraft. Теперь на просторах красуются здание театра, площадь и клумбы с цветами.

Геймеры построили величественное здание театра оперы и балета с колоннами и стеклянным куполом. Вокруг него высадили цифровые деревья и кустарники. Центральную площадь игрового Новосибирска окружили проспектами, жилыми домами.

Создатели цифрового Новосибирска решили с большой точностью подойти к проектированию центра города. Они добавили фонари, разметки на дорогах, расположение окон и приблизили к реальности фасады домов.

Кроме Новосибирска TeamCIS уже отстроила в игре Нью-Йорк, Лондон, Париж, Берлин и некоторые страны Азии. Среди российских городов в игре уже есть Москва, Санкт-Петербург, Краснодар. Сейчас геймеры воссоздают Барнаул.