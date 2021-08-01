Ефимова не сможет представлять Россию в финале комбинированной эстафеты на ОИ

Российская пловчиха Юлия Ефимова не поучаствует в финале комбинированной эстафеты 4 по 100 м на летних Олимпийских играх в Токио. Такую информацию сообщили в сборной России.

Российскую команду будут представлять Мария Каменева (спина), Евгения Чикунова (брасс), Светлана Чимрова (баттерфляй) и Арина Суркова (вольный стиль). Финальные этапы мужской и женской комбинированных эстафет состоятся 1 августа.

В предварительном заплыве Ефимова соревновалась в плавании брассом, тогда команда пробилась в финал с седьмым временем. Ей на замену вышла 16-летняя Чикунова, для которой Игры в Токио стали первым опытом олимпийских соревнований.